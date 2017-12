"Dat ik klaar ben voor een topclub? Dat is niet arrogant, dat is de waarheid"

Heeft Yannick Ferrera zijn ontslag bij KV Mechelen al verteerd? "Ja, het moet. Het is al meer dan een maand geleden. Ik heb toen tegen de voorzitter ook gezegd dat ik de beslissing moest respecteren, maar ik dacht dat er nog iets in zat", vertelde Ferrera in Extra Time.

Werd Ferrera bij KVM het slachtoffer van de goeie prestaties vorig seizoen? "Na dat goede seizoen dacht iedereen dat we nu sterker waren dan vorig jaar en dat we Play-off I makkelijk zouden bereiken. Maar dat is niet zo."

"Onbewust doe je dan een beetje minder als speler. Als trainer ook? Neen, ik zweer van niet. Trainers denken altijd dat ze niet genoeg hebben gedaan. Maar ik vond niet dat het op was met de spelers. Veel spelers hebben me nog gebeld en gezegd dat ze achter mij stonden. Ik dacht dat ik het nog kon keren."