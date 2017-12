"Als één iemand ons uit de put kan helpen, dan is het Dury wel"

Wat zijn dan de ambities van Zulte Waregem in deze voetbaljaargang? "Ik zal me daar niet meer over uitspreken", klinkt het bij de preses. "We moeten ons herpakken en moeten punten pakken. Ik geloof daar in. Dan zullen we ook onze ambities uitspreken. Maar het is gevaarlijk om nu al druk te zetten."

Moet coach Francky Dury zich zorgen maken? "We hebben gisteren een lang gesprek gehad na de match. We kunnen hem niets verwijten. Als er één iemand ons uit de problemen kan helpen, dan is het Francky wel. Ik ben ervan overtuigd dat we uit de put geraken, maar ik spreek me niet meer uit over ambities. Maar we zullen niet aan paniekvoetbal doen."

"We moeten onze beperkingen ook leren aanvaarden. Wat we vorig jaar gepresteerd hebben, kunnen we niet elk seizoen herhalen. Er kan eens een overgangsseizoen komen en misschien is dat dit jaar zo."