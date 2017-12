"Ajax heeft akkoord met KV Mechelen over Bandé"

De Telegraaf brengt het verhaal over Bandé vandaag in zijn krant en op zijn website. "Ajax heeft een akkoord met KV Mechelen en hoopt vandaag de onderhandelingen met de speler zelf af te ronden", staat er te lezen.

"Mogelijk ondergaat Bandé dan meteen een medische keuring. Op de bureaus van de Ajax-directie ligt volgens bronnen rond de speler een verbintenis voor 5 jaar klaar."

De transfer van Bandé zou Ajax meer dan 9,5 miljoen euro kosten. De 19-jarige Burkinees is volgens de krant zondagavond gesignaleerd in het Jaz-hotel, naast het stadion van Ajax. Bandé speelt de huidige competitie wel sowieso uit in Mechelen. De transfer is voor volgend seizoen.