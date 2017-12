Vandenbempt: "Leko was wel heel streng én unanimiteit over Genk-coach is weg"

En oké, excuses zijn er zeker, vind ik. Met een elftal dat door de afwezigheid van én Berge én Heynen in het hart geraakt is. Trossard en Samatta worden in het aanvallende compartiment gemist.

Maar dat verklaart natuurlijk niet waarom er geen collectief staat, waarom spelers geen duel aangaan, waarom er weinig of niet gelopen wordt, waarom bijvoorbeeld zeer goeie voetballers als Pozuelo of Malinovski nu al een paar weken bij wijze van spreken over de bal struikelen, waarom er niemand opstaat om dit elftal in moeilijke momenten, zoals voor de rust, op sleeptouw te nemen.

We zijn nu 17 speeldagen ver en de vaststelling is dat de ploeg maar niet op dreef geraakt. Op de rand van de vorige crisis, ongeveer anderhalve maand geleden, won Genk ineens van Anderlecht en Club Brugge en dat leek eigenlijk de definitieve start te zijn. Maar kijk, 5 matchen later heeft Genk nog 1 keer gewonnen en 5 punten gepakt op 15. Dat is in 2 woorden gezegd: heel slecht.