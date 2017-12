"Sorry dat we wat later zijn. Merci om onze stoel vrij te houden in POI"

De fans van Zulte Waregem staken zondagavond, in de marge van het duel met AA Gent, vier repen spandoek in de lucht. "Bezoekers in thuisvakken, fans op hun ongemakken. Politie grijpt niet in, eigen fans pesten zijn ze beter in", stond er op te lezen.

De Essevee-supporters verwezen daarmee naar de bekerwedstrijd tegen Club Brugge van donderdagavond. Toen hadden tientallen fans van blauw-zwart plaatsgenomen tussen de supporters van Zulte Waregem, zeer tot ongenoegen van de thuisfans.