Leko: "Ik wil niets horen over excuses. Excuses zijn voor losers"

Ivan Leko nam in de persconferentie na de wedstrijd geen blad voor zijn mond. "In de eerste helft speelden we onze slechtste 45 minuten van het seizoen. Het was dramatisch", zei de trainer van Club Brugge. "En ik wil niets horen van excuses. Excuses zijn voor losers."

"Ik wou na 20 minuten 8 spelers vervangen. Op Ruud Vormer en Brandon Mechele na was niemand bezig met de match. Het had na de eerste helft makkelijk 3-0 of 4-0 kunnen staan. De mentaliteit was dramatisch, ik heb niets gezien van 'no sweat, no glory'."

"We speelden zoals Messi en Neymar. Iedereen wou enkel met de bal spelen, qua duels en druk zetten was er niets. Er was geen respect voor het shirt en de waarden van Club Brugge: passie, energie en collectief spel."