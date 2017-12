De Witte: "Dit is het werk van de coach", Vanderhaeghe: "Heeft niets met de coach te maken"

Iedereen zit beter in zijn vel en er zit wat systeem in. Dat geeft hoop voor de toekomst.

De metamorfose van Gent is opmerkelijk. "Ik ben zeer tevreden voor onze trainer, hij is echt geweldig werk aan het leveren", gaat De Witte voort.

"De spelers zijn een stuk rustiger en dat is het werk van de coach. Iedereen zit beter in zijn vel en er zit wat systeem in. Dat geeft hoop voor de toekomst."

De Witte blijft wel voorzichtig. "Er is nog veel werk aan de winkel. Dit was nog niet het Gent wat ik wil zien. We willen toch wat meer vloeiend voetballen, met betere combinaties en meer doelkansen. We moeten meer kunnen creëren en scoren. Maar we hebben geduld. Voorlopig zijn we blij met wat we bereikt hebben."