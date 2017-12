Bolat na gestopte penalty: "Wil me verontschuldigen bij fans van Standard"

Het is mijn werk om die bal te pakken, maar ik zag dat een paar fans van Standard toch kwaad waren

"Het is schitterend dat ik hier een penalty kan pakken in de laatste minuut. Dit is weer een droom die uitkomt op het veld van Standard."

"Maar de thuisfans zullen misschien ontgoocheld zijn dat ik die penalty gepakt heb." Bolat ging zich na het laatste fluitsignaal dan ook uitgebreid excuseren bij de thuisaanhang.

"Ik wil mij hier nogmaals excuseren, ook al is dat eigenlijk niet nodig. Maar ik zag dat een paar fans toch kwaad waren. Al is het wel gewoon mijn werk om die bal te pakken."