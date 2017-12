De Condé: "We hebben een schandalige eerste helft gespeeld"

Genk slikte 3 goals in de eerste 45 minuten Achter De Kazerne. "We hebben een schandalige eerste helft gespeeld", legt De Condé de vinger op de wonde. "Dat is pijnlijk en komt heel hard aan. Iedereen in de kleedkamer had ook dat gevoel."

"We liepen er eigenlijk gewoon wat tussen. We begonnen goed met een kans in de eerste minuut en kregen daarna ongelukkig die eerste goal tegen. Daar gingen we niet goed mee om. Dat is de grootste ontgoocheling, niet de nederlaag op zich."

"Na de 1-0 was het helemaal weg bij ons. We wonnen geen duels meer en dat moet veel beter in de toekomst. We hebben het niet gemakkelijk. Er zijn heel veel geblesseerden. KV Mechelen heeft goed gebruikgemaakt van ons gebrek aan een verdedigende middenvelder."

"Er moest iemand opstaan en dat gebeurde niet. We hopen iedereen terug te krijgen na de winterstop, maar als je een eerste helft speelt zoals hier in Mechelen, dan maakt het niet uit wie op het veld staat."