Nieuwe investeerders voor KV Mechelen: "Nieuwe hoofdtribune en jeugdcomplex bouwen"

De sportieve situatie stuurt onze plannen op lange termijn niet in de war. Het kapitaal is er en we zijn dit engagement aangegaan. We zullen het plan uitvoeren.

"Ik kom sinds 2000 regelmatig naar KV Mechelen kijken. Investeren zou ik alleen in deze club doen", vertelt hij op de clubwebsite.

"Dieter Penninckx, topman van kledingbedrijf Fred & Ginger, investeert evenveel als ik. De anderen waren al betrokken bij de club." Timmermans benadrukt dat buitenlandse investeerders geen optie waren. "Telefoons uit Japan en China hebben we onbeantwoord gelaten."

"We voorzien 7 miljoen euro en willen zo snel mogelijk een nieuwe hoofdtribune en een nieuw jeugdcomplex bouwen. De plannen voor de tribune zijn klaar. We hebben ook al met de stad samengezeten. Het mag snel gaan want door het nieuwe kapitaal kunnen we onafhankelijk van de transfers een tribune neerpoten."

"We willen zo meer supporters naar het stadion lokken. We hebben een grote achterban en daar liggen heel wat mogelijkheden. Een afgewerkt stadion betekent meer inkomsten en dus meer geld om in het sportieve te steken."

"Op de lange termijn willen we het budget van KV Mechelen laten stijgen naar 20 miljoen euro. Daarom investeren we in de structuur, niet in het sportieve. Al kan er deze winter wel versterking gezocht worden als dat nodig is." Maakt de sportieve situatie investeringen op lange termijn niet moeilijk? "Neen, het kapitaal is er en we zijn dit engagement aangegaan. We zullen het plan uitvoeren."