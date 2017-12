Vanhaezebrouck: "Wij hebben de kleinste kern van België"

De A-kern van landskampioen Anderlecht bestaat uit 24 spelers. Dit is voor Hein Vanhaezebrouck niet groot genoeg om op verschillende fronten goed te kunnen presteren. In de persconferentie naar aanleiding van de match tegen Lokeren laat hij zich uit over de al dan niet te kleine kern.

"Ik denk dat wij met de kleinste kern zitten in België. Wel een goed gestoffeerde kern met spelers die kwaliteit hebben. We moeten niet zeggen "We gaan er 5 of 6 wegdoen", want dan hebben we geen kern meer", zegt Vanhaezebrouck.

"Onze kern is net goed genoeg om de competitie te spelen, maar te klein om de competitie, de beker én de Europa League te spelen." Anderlecht werd eergisteren door Standard uitgeschakeld in de Croky Cup. Europees heeft het nog een waterkansje op overwintering in de Europa League. "Als we maar in één competitie verder moeten, dan moeten we de kern niet vergroten", vertelt de Anderlecht-coach.

"Als je niet moet roteren vanwege belasting, dan ga je dat ook niet doen. Toen ik met Kortrijk Play-off 1 speelde en de bekerfinale heb ik heel veel geroteerd. Maar daar had ik een kern van 20 man die aan elkaar gewaagd was. Zo kan je probleemloos switchen zonder dat je kwaliteit inboet. Als je niet gedwongen wordt door belasting, dan hou je het bij je beste groep. Misschien wissel je één of twee man, maar zeker niet meer", besluit Vanhaezebrouck.