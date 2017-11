Anderlecht wil overnamedossier nog dit jaar afwerken

Drie verschillende kandidaten willen de landskampioenen in hun portefeuille. Paul Gheysens is een van de drie. De topman van Ghelamco maakte enkele jaren geleden zijn intrede in het voetbal. Hij bouwde onder meer het nieuwe stadion in Gent en in Antwerpen werd hij eigenaar van stamnummer 1.

Gheysens is met Ghelamco ook de bouwheer van het Eurostadion in Brussel. Het huidige bestuur van Anderlecht heeft afgehaakt in het stadiondossier. Daar wil de zakenman verandering in brengen.

Naast Gheysens is er ook interesse van Alisjer Oesmanov. De Oezbeeks-Russische zakenman is voor 30% aandeelhouder bij Arsenal.

Ook een steenrijke oligarch heeft zijn oog laten vallen op de Belgische landskampioen. Zijn naam is niet bekend.