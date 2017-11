De show van Bosmans Luc: "Ik kreeg zeer veel positieve reacties"

De ochtend belde scheidsrechtersbaas Johan Verbist over het unieke voorval: "Bij mijn weten is dit nog niet gebeurd. In Mechelen is alvast het reglement goed gevolgd. Je kunt iemand vragen uit het publiek. De eerste regel is dat het een neutraal iemand is of een scheidsrechter. De voorkeur gaat naar iemand van de bezoekende ploeg, daarna de bezochte ploeg."

Bosmans kreeg een heel grote verantwoordelijkheid. Wat als hij grote fouten had gemaakt? "Dat is het risico dat men loopt om het op deze manier te doen. Omdat hij scheidsrechter is in 1e provinciale had ik wel geen problemen verwacht."

Mag eigenlijk eender wie vlaggen in een bekermatch, stel dat je niemand hebt met die capaciteiten? "Dat hangt van de scheidsrechter af. Als hij ziet dat het echt niet gaat, mag hij voortdoen met 1 assistent."