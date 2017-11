De dolle fratsen van theatrale Ricardo Sa Pinto op een rijtje

In het bekerduel tegen Anderlecht zit Sa Pinto plots op het veld. "Er kwam een bekertje bier naar beneden. Dat viel naast hem en 10 à 15 seconden later ging hij plots neerzitten", vertelt RSCA-coach Vanhaezebrouck. "Hij zei dat hij geraakt werd aan zijn voet. Door het bier, hé. Dat is pijnlijk, denk ik."

Tijd winnen? "Neen ik doe niets om tijd te winnen", was de uitleg van Sa Pinto. "Er viel iets voor mij. Ik weet niet wat, maar het was "heavy". Ik zag water en nog enkele zaken. Mijn schoenen en broek zaten vol. Dat is niet oké."