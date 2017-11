Van Damme keert bij Waasland-Beveren terug uit dopingschorsing

Van Damme testte op 16 januari 2016 als speler van KV Mechelen positief op cocaïne na de competitiewedstrijd tegen Westerlo. Hij kreeg van het Vlaams Doping Tribunaal een schorsing van twee jaar.

Van Damme, die zijn jeugdopleiding bij KSK Beveren genoot, werd daarop door KVM aan de kant geschoven. Waasland-Beveren ving hem op en bood hem in mei 2017 een contract aan. Die verbintenis werd vandaag geofficialiseerd. Van Damme tekende tot 2020 met een optie voor één extra seizoen.

Voorzitter Dirk Huyck is tevreden met zijn aanwinst. "Hij is jong én Belgisch, dat is waar wij naartoe willen. Toch heeft hij al een heel wat ervaring op het hoogste niveau. In zijn periode bij KV Mechelen haalde hij een erg hoog niveau", lezen we op de website van Waasland-Beveren.

"We weten dat Joachim in de fout ging, maar dat beseft hij zelf ook. We zijn er allemaal van overtuigd dat het hier voor hem dé ideale plaats is om die moeilijke periode af te sluiten en zich opnieuw te bewijzen."