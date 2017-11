Sa Pinto trekt (weer) van leer tegen videoref: "Beslissing altijd in ons nadeel"

Ricardo Sa Pinto tackelt de videoref met twee voeten vooruit. Ricardo Sa Pinto tackelt de videoref met twee voeten vooruit.

Standard-coach Ricardo Sa Pinto is geen fan van de videoref. In zijn persconferentie voor de bekermatch tegen Anderlecht legde de Portugees nog eens precies uit waarom. "Het is al de derde keer dat we de dupe zijn van de videoref."