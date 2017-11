Voorwaardelijke straf voor Bölöni, maar wel een zware

Volgens het bondsparket trok Bölöni na de match op de 12e speeldag de integriteit van scheidsrechter Bram Van Driessche in twijfel. Van de interviews werd een proces-verbaal opgesteld.

Op basis van een nieuwe bondsregel, ingevoerd op verzoek van de Pro League om de scheidsrechter te beschermen, ging de Geschillencommissie over tot disciplinaire vervolging.

Bölöni kreeg het in Antwerp-Standard meermaals aan de stok met Van Driessche. In de 63e minuut trapte de 64-jarige Roemeen een tweede bal op het terrein. Voor Van Driessche, die Bölöni al had gewaarschuwd, was de maat vol.

De coach moest tussen zijn supporters plaatsnemen in de tribunes van het Bosuilstadion. Voor zijn gedrag aan de zijlijn kreeg hij al een boete van 1.000 euro, waarvan 500 euro met uitstel.