"Overrompelend" Club Brugge wervelt via linkerflank

Club Brugge toonde tegen Zulte Waregem twee gezichten, dat zag ook Peter Vandenbempt. "Voor de rust deed Club aan de bal zowat alles verkeerd en zo werk je jezelf in nesten. Maar hoe de leider Zulte Waregem in het slotkwartier vermorzeld heeft, was verbluffend."

"Opeens was Limbombe onstuitbaar en Wesley beresterk. Beiden maakten een prachtig doelpunt. Een dergelijke overrompeling van een tegenstander heb ik dit seizoen nog niet gezien, moet ik zeggen."

Wij doken in de statistieken om die overrompeling te bewijzen en vonden dit. Club was in de laatste 20 minuten (na de 1-2 van De Pauw) aanvallend even actief als in de eerste 70 minuten van de match.