Lemmens: "Keepersprobleem bij Club? Geen te grote heisa over maken"

Ethan Horvath (22) en Guillaume Hubert (23) hebben Ludovic Butelle (34) in de Brugse pikorde al een tijdje naar de derde plaats verdreven, maar na enkele fouten van beide doelmannen lijkt de Fransman toch weer in beeld te komen als doelman van de leider in de eerste klasse.

"In een topclub heb je altijd twee doelmannen die klaar moeten zijn voor die plaats", vertelt Erwin Lemmens aan Sporza. "Bij Club hebben ze drie keepers, die nu misschien iets minder in vorm zitten. Maar ik denk dat ze daar geen te grote heisa over moeten maken."

"Zoiets zet zich zelf wel weer recht. Je moet vertrouwen geven aan de jongens die goed bezig zijn. Ze hoeven daar niet te diep op in te gaan, want ze halen punten. Als de ploeg punten blijft pakken en als de doelman door die fase kan groeien, dan wordt de ploeg ook alleen maar sterker."