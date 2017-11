Mpoku eerst met handboeien, dan met vuist: "Trots dat ik zwart ben"

"Ik heb niet veel tijd om wedstrijden van Genk bij te wonen. Als ik een gaatje heb, vlieg ik veeleer naar Madrid om mijn kinderen te zien. Maar nu lukte het dus wel", zei Courtois.

"Ik heb pas zaterdagnacht beslist om naar hier te komen, toen we terugkeerden vanuit Liverpool. We hadden zondag vrij en worden pas maandagnamiddag weer op Chelsea verwacht."

"Het is leuk om hier nog eens te zijn. Genk ligt me nog altijd na aan het hart. Ik ken hier nog veel mensen en kan wat bijpraten. Het is jammer dat Genk verloren heeft. Het was niet de beste wedstrijd van beide ploegen. Ik vind het opvallend dat de scheidsrechters in de Belgische competitie soms iets te snel voor kleine foutjes fluiten. Er mag wat meer intensiteit zijn."

"Ik heb zelf natuurlijk ook Genk-Standards gekeept. Onze kampioenenmatch bijvoorbeeld: een heel mooie wedstrijd met een heel andere intensiteit en een ander niveau. Dat is nog altijd een van de hoogtepunten in mijn carrière", besloot de nationale doelman.