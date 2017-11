Vandenbempt: "Club Brugge zit nu officieel met een keepersprobleem"

Anderlecht won wel makkelijk, maar trainer Hein Vanhaezebrouck was kritisch na de match. Ik zou zeggen: daar kennen we hem weer aan. Daarmee wordt Vanhaezebrouck stilaan opnieuw helemaal zichzelf. Openlijk kritisch zijn na een 4-0-zege.

Kritisch zijn over het niveau, over individuele spelers, over hun keuzes of omdat ze de juiste oplossingen niet vonden. Dat was hij in de moeilijke maanden bij AA Gent kwijtgeraakt. Ook bij Anderlecht begon hij discreet en positief. Een kwestie van het vertrouwen dat al broos was niet te beschadigen.

Maar om maximaal te presteren moet Vanhaezebrouck zichzelf kunnen zijn. Zoals iedereen. Hij is openlijk kritisch voor Onyekuru, die altijd verkeerd lijkt te lopen. Dat is toch de topschutter van Anderlecht. Maar Vanhaezebrouck is ambitieus. Hij legt de lat eigenlijk hoger dan bij AA Gent, want hij heeft meer kwaliteit ter beschikking.

Hij is vaak hard voor spelers, maar de spelers die slim zijn en het aankunnen zal hij een stuk beter maken. Dat is bij Gent gebleken. Het is daarvoor dat hij naar Brussel is gehaald. Overigens had hij gelijk: zijn ploeg presteerde gisteren heel gewoon.