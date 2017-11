Erik Van Looy: "Vernieuwd Antwerp-stadion mooier dan veel Braziliaanse WK-stadions"

Antwerp-supporter Erik Van Looy is in de wolken met de nieuwe tribune. "Het is straf", reageert Van Looy.

"Tot 2 jaar geleden hadden we het gevoel dat de ploeg bijna dood was. Nu is er geweldig veel leven in Antwerp. Tijdens het WK in Brazilië ben ik vier nieuwe stadions gaan bekijken. Maar ik vind het vernieuwde Antwerp-stadion mooier."