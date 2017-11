Vande Walle: "Club zou beter een van zijn jonge doelmannen laten staan"

Vande Walle vindt niet dat Club Brugge naar nóg een doelman moet uitkijken in de winterstop. "In België zie ik daar niemand voor in aanmerking komen. Ze hebben 4 talentvolle doelmannen. Het probleem is dat Horvath naar de VS ging om vertrouwen op te doen met de nationale ploeg, maar daar geweldig in de fout ging. Als hij een toffe match had gespeeld, had hij misschien weer gewoon aangepikt."

"Ik zou Horvath zeker niet afserveren. Maar Club zal dat ook niet doen, het weet dat het geen kwalitatief probleem is."

"Ik zeg altijd: een doelman is op de goeie weg als hij tegelijk volledig geconcentreerd en volledig relaxed kan zijn."

"Met deze 4 doelmannen in de A-kern zit Club meer dan goed. Alleen moet je ze goed kunnen houden."