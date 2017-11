Leko: "We zien opnieuw de beste Butelle op training"

Club oefende woensdag in Deinze tegen Roeselare om enkele spelers matchritme te laten opdoen. De wedstrijd eindigde op 0-0. In doel stond niet derde doelman Jens Teunckens (19), wel oudgediende Ludovic Butelle.

"Ludovic is goed bezig de laatste weken op training", zei trainer Ivan Leko op zijn persconferentie voor de match tegen Zulte Waregem. "Daarom hebben we besloten om hem nog een kans te geven in een wedstrijd. De oefenmatch tegen Roeselare is dan wel geen officiële match, maar het is wel een wedstrijdvorm. Geen training. Dat was nodig."

"We hebben vier doelmannen. Wie de beste is zal spelen. Butelle heeft zeker nog de kans om wedstrijden te spelen voor Club Brugge. Tegen Zulte Waregem? Dat is moeilijk om nu te zeggen."

Die uitspraak lijkt op een opening voor de Franse doelman, die bij het begin van het seizoen geen toekomst meer had in Brugge. Al wil Leko dat niet met zoveel woorden zeggen. "Het was niet zo dat hij toen totaal geen optie was."

"Het was voor hem moeilijk om te accepteren dat hij derde of vierde doelman werd tijdens de voorbereiding. Mentaal was hij daar niet op voorbereid. Maar de laatste weken hebben we gezien dat hij opnieuw klaar is. We zien opnieuw de beste Butelle."