Vanhaezebrouck: "Verwijt de supporters niet dat ze niet achter de ploeg staan"

De Anderlecht-trainer benadrukte ook dat hij het vertrouwen behoudt in Lukasz Teodorczyk, die woensdag geen prettige avond beleefde en een aantal grote kansen liet liggen. "Teo heeft veel goeds gedaan. Hij heeft een assist afgeleverd en het was door hem dat Bayern in problemen gebracht werd."

"Maar hij had meer moeten doen met die kansen. We gaan hem daarbij proberen te helpen. Je mag hem daarop niet afmaken. Een spits wordt afgerekend op doelpunten, maar hij is nog altijd belangrijk en we moeten hem blijven steunen. Aan de rust zag je al dat hij daarmee zat. We hebben dan op hem ingepraat en dat zag je in de 2e helft."

"Hij heeft goed gereageerd, maar uiteindelijk verlies je en komt alle reactie op hem. Ik vind ook dat we doelpunten gepakt hebben die vermijdbaar waren. Je kunt kijken naar wie kansen mist, maar ook hoe je doelpunten weggeeft", besluit Vanhaezebrouck.