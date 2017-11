Anthuenis: "Geduld van publiek is op, misschien moet Teodorczyk enkele weken rusten"

"Het is al maanden dat Teodorczyk niet scoort. Maar dat kan gebeuren als spits. Niet in vorm zijn of niets dat lukt, het overkomt alle spitsen."

"Omdat het bij Teodorczyk al een hele poos duurt, zou ik het interessant vinden om hem misschien enkele weken op rust te zetten en Onyekuru, Harbaoui of Beric een kans te geven."

Al geeft Anthuenis toe dat de gemiste kansen van Teodorczyk woensdag voor de rust niet zo makkelijk waren. Het publiek ging tekeer tegen de Pool. Moet de spits juist niet meer gesteund worden? "Daar mag hij niet over klagen. Het publiek heeft hem in eerste instantie hard gesteund en ook de coaches Weiler en Vanhaezebrouck, want hij mag spelen. Maar dit is al van juli aan de gang. Het publiek heeft geduld, maar dat is gestopt."