"In de jaren 90 al klachten over voetbalfans met een broodje garnaal"

"Klachten over de sfeer zijn niet nieuw. In de jaren 90 maakte Roy Keane, één van de sterspelers van Man.United, al zijn beklag over de sfeer in de voetbalstadions. Hij merkte op dat de supporters liever een broodje garnaal kwamen eten dan te supporteren voor hun ploeg", zegt François Colin, columnist bij dewitteduivel.com.

"Die klacht kaderde in de evolutie die al een tijdje aan de gang was met de ontwikkeling van loges en business-seats. Die trekken automatisch een publiek aan dat niet snel op de banken gaat staan om zijn ploeg aan te moedigen."

"Daarbij komt dat mensen in het algemeen kritischer geworden zijn. Het publiek gaat minder snel achter zijn ploeg staan, tenzij het spetterend voetbal te zien krijgt."

"En ten derde, en dat is misschien wel de belangrijkste reden: een groot deel van de staanplaatsen is verdwenen en sinds de harde aanpak tegenover hooligans zie je een heel ander soort publiek in de stadions. Mensen ook die duurderde tickets kunnen betalen."

"The people's game, het spel voor het gewone volk, is een beetje verdwenen. Een groot deel van het voetbalpubliek bij bepaalde clubs bestaat tegenwoordig uit de middenklasse of zelfs hogere middenklasse. Dat is een wellicht iets bezadigder publiek dat zich minder snel laat gaan. Dat is een klok die je niet meer kunt terugdraaien, zoals bij zoveel zaken in het leven."