"Clubs met meer Belgen meer geld geven, is een perfect idee"

"In Nederland spelen middenmoters en staartploegen met een bijna volledig Nederlandse ploeg. En in hun tweede klasse is dat met nóg meer Nederlandse en EU-spelers. In België daarentegen is het een drama. In 1B moet je tegenwoordig bijna zoeken naar Belgische spelers."

"De vraag is: waar wil je naartoe? Wat wil je? De grootste sponsor van onze sport is de overheid. Is het wel de taak van de overheid om een zaak te ondersteunen waarbij makelaars en investeerders veel geld verdienen aan niet-EU-spelers? Ik hoop dat er ditmaal niet opnieuw zomaar een ballonnetje opgelaten wordt. Want de situatie nu is: we drinken een glas, doen een plas en alles bleef zoals het was."