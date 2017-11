Acht goals overtuigen KV Mechelen: Bandé ligt vast tot 2021

Hassane Bandé, het lichtpunt van KV Mechelen in donkere dagen, verklapte op zijn eerste persconferentie in ons land dat hij droomt van La Liga, maar de Spaanse clubs zullen de 19-jarige spits dan wel moeten losweken bij KV Mechelen.

De club gaf hem dit seizoen een kans, nadat hij door Anderlecht te licht bevonden werd. Na vijftien speeldagen voert hij samen met Isaac Thelin de topschuttersstand aan met acht doelpunten.

KV Mechelen licht nu de optie in het contract van de speler uit Burkina Faso. Hij ligt nu vast tot midden 2021. Dat hij werkelijk tot dan zal blijven, is gezien de grote interesse voor de speler zeer onwaarschijnlijk. Voorzitter Johan Timmermans liet wel weten de spits tijdens de wintermercato niet te zullen laten gaan. KV Mechelen kan de doelpunten van Bandé in een nakende degradatiestrijd zeker gebruiken.