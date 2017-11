Stalt PSG binnenkort enkele spelers bij Eupen? "Er is nog niets getekend"

"Die informatie is correct, maar het is niet uitzonderlijk", verklaart de club. "KAS Eupen heeft uitstekende relaties met de Parijse club, net als met andere clubs."

Maar concreet is de samenwerking nog niet. "Er is geen contractuele samenwerking of verbintenis van welke aard dan ook. KAS Eupen wil zijn vrijheid behouden, maar wil ook zijn sportieve en economische doelen bereiken door te profiteren van de uitstekende contacten die het tot nu toe heeft gehad."

Fernandez verklaarde dat ze niet enkel kwamen om de wedstrijd te zien, maar dat er toch nog niets getekend is.

"Eupen is een interessante club en we hebben genoten van wat we zagen: een leuke club in een stad van 20.000 inwoners, met een leuk stadion en een goede sfeer. Dit bezoek zal aanleiding geven tot een discussie binnen onze club", besluit hij.