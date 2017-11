Antwerp: "Gheysens en D'Onofrio bevestigen hun engagement"

Zaterdag wordt de nieuwe tribune op de Bosuil ingehuldigd. Zaterdag wordt de nieuwe tribune op de Bosuil ingehuldigd.

Antwerp is bezig aan een sterk eerste seizoen in de 1A. Dat succes wil de club bestendigen, ook al wordt eigenaar Paul Gheysens in verband gebracht met Anderlecht. "We willen stap voor stap de club verder uitbouwen", klinkt het in een mededeling bij Antwerp.