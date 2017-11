KV Kortrijk kiest scout Rik Foulon als sportief manager

Foulon speelde in de jaren 80 zeven seizoenen als verdedigende middenvelder voor Kortrijk. Toen zijn voetbalschoenen aan de haak hingen, begon hij aan zijn carrière als scout. Onder Hein Vanhaezebrouck analyseerde hij ook de tegenstanders.

Met "zijn ervaring, duidelijke voetbalvisie en sterk analytisch vermogen" is hij volgens het bestuur van KV Kortrijk de geknipte kandidaat om sportief manager te worden.

"Het stemt ons uitermate tevreden dat we met Rik de continuïteit kunnen garanderen", zegt algemeen manager Matthias Leterme. "Samen met het team sterke medewerkers zijn we overtuigd dat we de verdere uitbouw van het sportieve luik zullen kunnen realiseren."