"Dat jullie hier zijn, wil toch zeggen dat ik iets kan"

Hassane Bandé groeide op in een arme wijk van Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Het maken in Europa als voetballer is levensbelangrijk voor hem. "Mijn familie was arm. Mijn broer is politieagent en heeft de familie altijd onderhouden en mij gesteund om voetballer te worden. Nu kan ik ook voor de familie zorgen."

"Of Burkina Faso verlaten niet moeilijk was? Nee, het is waar ik dag en nacht voor heb gewerkt. Natuurlijk was mijn familie achterlaten wel zwaar, maar het maken als voetballer was altijd mijn droom."

Eén ding is zeker na de eerste persconferentie van Bandé. Achter zijn sympathieke verschijning brandt hij van ambitie. "Mijn doelen liggen buiten België. Ik droom van La Liga (de Spaanse competitie). Voor mij is dat de beste competitie. Of dat realistisch is? Met hard werken wel."

"Ik kende België niet. Ik kende vooral ploegen uit de Champions League, de Europa League en de Ligue 1. Maar ik woon nu bij een heel sympathiek gastgezin in Mechelen. Ik apprecieer ze erg en leer Nederlands (zie onderstaande video)."