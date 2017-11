"Of ik de nieuwe Kums ben? Die staat een trapje hoger dan ik"

Dejaegere speelt in een andere positie dan vroeger. "Klopt, centraler in het veld. Onder Hein Vanhaezebrouck speelde ik daar ook al veel. Of ik de nieuwe Sven Kums ben? Dat zijn grote woorden. Kums is een fantastische voetballer, hij staat nog altijd een trapje hoger dan ik", zegt Dejaegere.