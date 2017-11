Vandenbempt: "Voetballiefhebber heeft niet veel plezier beleefd aan heenronde"

De laatste speeldag was niet meteen om vrolijk van te worden. Het was een speeldag met veelal voetbal zoals het weer: somber, kil en koud. Zo'n weekend waarbij je wanhopig een keer op de kalender kijkt hoeveel speeldagen er nog zijn voor de winterstop.

Een dat je doet uitkijken naar de lente, wanneer het voetbal misschien nog altijd niet goed is, maar de zon toch tenminste schijnt.

Ik heb trouwens trainers bijna enkel maar horen zeggen dat de wedstrijd niet goed was, het voetbal matig, maar dat de organisatie er stond, er volwassen werd gespeeld of dat hun ploeg efficiënt was geweest, dat de 0 nog een keer werd gehouden. Dan weet je het eigenlijk wel.

En oké, voor alle duidelijkheid, ik heb gisteren wel genoten van de eerste 20 minuten na de rust van Club Brugge tegen Waasland-Beveren. Dat was heel erg goed.

Maar als je enkel naar de samenvattingen hebt gekeken, enkel dan heb je natuurlijk wel veel plezier beleefd aan deze speeldag. Want er zijn wel een paar ronduit heerlijke doelpunten gemaakt. Zoals die 2 van Anderlecht bijvoorbeeld, die 3 van Club Brugge of dat ene van Genk. Dat was eigenlijk de beste en slimste manier om het Belgisch voetbal dit weekend te volgen.