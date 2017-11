De Boeck: "Wat er gebeurde in de 2e helft, tart alle verbeelding"

"Maar je staat dan 3-0 voor, er is niets aan de hand en wat er dan gebeurt, tart voor mij elke verbeelding. Als je voetbal gespeeld hebt, weet je dat dit geen strafschop is. Mijn verdediger zit aan de binnenkant. Eigenlijk is het een schwalbe en zouden wij met 11 voort moeten en zij met 10."

"Het erge eraan is dat die speler weggestuurd wordt. We zitten al niet dik in de verdedigers. Je komt dan met 10 en die jongen is volgende week ook geschorst. Je kunt dat ook niet aanvechten. Maar ik vind het gewoon lachwekkend en ben waarschijnlijk niet de enige."

"Maar goed, de beslissing is genomen, ik probeer nu te genieten van de overwinning en zal eraan moeten wennen dat zulke zaken nog altijd gebeuren. Ik ben een jaar weggeweest en die zaken gebeuren nog altijd."

Na die penalty toonden de Kortrijk-spelers verbetenheid. "Maar ook twijfel", vult De Boeck aan. "Dan zie je dat je een ploeg overneemt die onderaan de rangschikking staat. Het eerste tegendoelpunt valt veel te gemakkelijk. Dan kruipt er twijfel in en voel je dat er nog werk is. Ik kan niet anders dan hen te feliciteren. Ik ben hier 10 dagen en wat ik de eerste helft heb gezien, stemt mij heel tevreden. Alleen is het nog een moeilijke avond geworden", besluit De Boeck.