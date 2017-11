Russische zakenman: "Nog geen beslissing genomen over Anderlecht"

Oesmanov heeft nog geen beslissing genomen over Anderlecht. Oesmanov heeft nog geen beslissing genomen over Anderlecht.

De Rus Alisher Oesmanov is een van de geïnteresseerden om Anderlecht over te kopen. Maar de steenrijke zakenman laat weten dat er op dit moment nog niets beslist is. "Voorlopig blijft hij een loyale en toegewijde fan en aandeelhouder van Arsenal", klinkt het in een persbericht.