Lombaerts: "Denk dat kans klein blijft dat Martinez me oproept"

Voor de derde keer in vier matchen hield Oostende op Standard de nul en dat ondanks twee rode kaarten voor KVO. Lombaerts is de leider van de defensie. Net zoals voorzitter Marc Coucke het begin dit seizoen al graag had gezien.

"Ik voel me zeker anders dan in het begin van het seizoen. Iedereen heeft waarschijnlijk wel een aanpassingsperiode nodig. Ik zat fysiek niet goed in mijn vel. Nu voel ik me topfit. Je ziet dat dat een groot verschil is. We houden al drie keer de nul en ook voor mezelf gaat het beter. De ploeg speelt beter en dat helpt mij ook."

"Verdedigend stonden we goed tegen Standard. We hielden goed stand en gaven alleen op het einde iets weg. Dat ik het goed deed in de duels met Sa? Dit zijn de matchen waar ik van hou. Veel ambiance en weinig in de problemen komen."