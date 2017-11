Vanden Stock: "Ik ga niet meer commentaar geven" (video)

Op de dag dat het nieuws over een mogelijk verkoop van Anderlecht is uitgelekt, wou voorzitter Roger Vanden Stock niet persoonlijk reageren. Toen Vanden Stock iets te laat aankwam voor de wedstrijd in en tegen Moeskroen, haastte hij zich naar zijn zitje. "De club heeft een communiqué gestuurd. Ik zal niets meer zeggen."