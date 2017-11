Vandenbempt: "Vrij groot mirakel dat verkoop Anderlecht zo lang geheim is gebleven"

De meer concrete piste is die van Woestijnvis-baas Vandenhaute en bouwpromotor Gheysens, de man achter Ghelamco. Waarom willen zij Anderlecht? "Van Wouter Vandenhaute is bekend dat hij 7 jaar geleden al zeer geïnteresseerd was om in de nieuw op te richten nv te stappen. Dat is toen mislukt."

"Vandenhaute is wel altijd in en rond het voetbal gebleven. Hij was heel vaak op Anderlecht. Hij kent Roger Vanden Stock heel erg goed. Dat gaat al heel lang terug. Ze hebben al een zeer goeie relatie van toen Vandenhaute nog bij Filmnet werkte en zij contracten afsloten met Anderlecht."

"Het was geen geheim dat als de kans zich zou voordoen Vandenhaute opnieuw zou proberen een voetbalclub te gaan leiden, in casu Anderlecht."

"Vandenhaute is iemand die graag met en in de sport werkt. Die heel veel concrete ideeën heeft om de sport vooruit te helpen. In zijn ene passie - wielrennen - is dat al gelukt. Kijk maar naar de kleine revolutie die hij in Vlaanderen heeft teweeggebracht. En nu zou het misschien ook kunnen in het voetbal."