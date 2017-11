Het was in het voorjaar al dat Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock aan voetbalmakelaar Christophe Henrotay had gevraagd om op zoek te gaan naar potentiële kopers voor Anderlecht.

Henrotay kwam al gauw met de 64-jarige Alisjer Oesmanov op de proppen, een steenrijke zakenman die zijn geschat vermogen van een kleine 20 miljard euro verdiende in mijnbouw, metaalindustrie en telefonie.

Oesmanov is ook voor 30 procent aandeelhouder van de Londense club Arsenal, maar leeft daar al langer in onmin met de Amerikaanse hoofdaandeelhouder Stan Kroenke. Beiden probeerden de voorbije tijd om elkaars aandelen te kopen. In mei bood Oesmanov nog 2 miljard euro voor het aandelenpakket van Kroenke.

Oesmanov is in eigen land niet onbesproken en zou volgens de BBC in het geheim ook aandeelhouder zijn van Everton. Wat tegen de regels is, want je kan geen aandeelhouder zijn van twee clubs in dezelfde competitie.