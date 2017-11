"Van mijn 3 spitsen heeft Teodorczyk het grootste potentieel"

Wie vervangt Lukasz Teodorczyk: Hamdi Harbaoui of Robert Beric? "Dat ben ik nog aan het overwegen", vertelde Hein Vanhaezebrouck vandaag op zijn persconferentie.

"Ze hebben allebei hun specifieke kwaliteiten en werkpunten. Maar van mijn drie spitsen is Teodorczyk diegene die potentieel het meeste bezit om bij Anderlecht te spelen."

"Dat heeft hij vorig jaar bewezen. Hij zat de jongste weken in een mindere periode. Dan probeer je hem eruit te halen door hem vertrouwen te geven, maar dat lukte niet echt."

"Daarom heb ik Harbaoui tegen Club Brugge in de basis gezet. Misschien komt nu het moment van Beric. We zien wel en dan is het aan hem om iedereen te overtuigen van zijn kwaliteiten."