Clement ontmoet ex-club en Leko: "Match tegen een broer"

"Of dit een match zoals een andere wedstrijd wordt? Neen, zeker en vast niet", zegt Philippe Clement. "Mijn terugkeer naar Jan Breydel is een beetje thuiskomen, hoewel ik me in Beveren ook zeer goed thuis voel."

"Ik zit 25 jaar in het profvoetbal en zat 16 jaar bij Club Brugge. Dat zegt genoeg. We hebben een sterke band. Dit voelt aan als een wedstrijd tegen een broer. Het wordt een wedstrijd met veel respect, maar ook een duel dat je wil winnen."

"Naar wie of wat ik het meest uitkijk? Naar mijn eigen ploeg. Dat blijft de prioriteit. We willen iets laten zien op verplaatsing tegen een topclub. Dat hebben we tegen AA Gent en Standard minder gedaan."

"Dat is de volgende stap die mijn spelers moeten kunnen zetten. Ik ben benieuwd of ze hun voet kunnen zetten naast de club die momenteel het beste team is in deze competitie."