Vormer of Morioka, wie is het meest waardevol voor zijn ploeg?

De cijfers van Ryota Morioka en Ruud Vormer spreken boekdelen over hun belang in het succes van hun ploeg. Met 11 assists is de Nederlander de koning van de assist in de Jupiler Pro League, Morioka is met 7 goals en 7 assists aangever én afwerker.

Niet toevallig zijn Club Brugge (30 goals) en Waasland-Beveren (31 goals) de meest productieve ploegen in de eerste klasse. Met 2 goals en 11 assists heeft Vormer een voet (of hoofd) in 43,33% van de Brugse goals.

Morioka doet zowaar nog beter. In 14 van de 31 goals van Waasland-Beveren had de Japanse middenvelder een aandeel. Dat is net niet in de helft van de goals: 45,16%. De cijfers geven voorlopig een klein voordeel voor Morioka, maar we wachten misschien best de match van zondag af om een oordeel te vellen.