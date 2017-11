Videorefs bijten van zich af: "We vragen iets meer begrip"

"Er is positieve druk", licht videoref Yves Marchand toe aan Sporza. "We willen het zo goed mogelijk doen, maar iedereen moet blijven begrijpen dat we in een testfase zitten."

"Het is allemaal nieuw voor ons. We zijn goed opgeleid, maar voetbal is geen wiskunde. In de arbitrage heb je grijze situaties, waarbij er geïnterpreteerd wordt. Daar wordt het moeilijk en daar loopt het soms fout."

"Men heeft het natuurlijk over fases die verkeerd beoordeeld werden. Maar er zijn tot nu toe 12 tussenkomsten geweest: 8 waren zeer goed, 4 keer was het minder. Zonder videoref zou het 12 keer een verkeerde beslissing geweest zijn. Nu was het 8 keer correct."