Duchâtelet na verkoop STVV: "We halen Play-off I"

Roland Duchâtelet en zijn partner Marieke Höfte had jarenlang de touwtjes in handen bij voetbalclub STVV. Het Japanse bedrijf DMM.com heeft de aandelen overgenomen.

"Uit ervaring weet ik dat Japanners betrouwbare en ernstige mensen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze overname een zeer, zeer goede zaak is voor STVV", reageert Duchâtelet op clubkanaal STTV.

"De mensen die zij naar hier brengen, zijn ook echte voetbalkenners. Eén van hen heeft in Argentinië gevoetbald, dat is toch niet iedereen gegeven. En DMM.com is erg bekend met media. Een fantastische combinatie die heel belangrijk is voor een voetbalclub."

Na 14 speeldagen staat STVV op de vierde plaats in de Jupiler Pro League.Höfte en Duchâtelet hebben dan ook alle vertrouwen in de toekomst van hun favoriete team. "Wij halen Play-off I", sluit Duchâtelet het interview met STTV af.