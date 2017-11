Japanse webshop DMM.com neemt STVV voor 100% over: "Doen een goeie zaak"

DMM.com heeft een verleden in de sport. "We werkten in het verleden al met de nationale voetbalploeg van Japan samen en ook in het kunstschaatsen waren we actief", vertelt Muranaka.

Waarom dan nu voetbal? "Het is een sport waar onze medewerkers van houden én ook de meest beoefende sport ter wereld."

Dat ze in België bij een traditieclub als STVV uitkwamen, is geen toeval. "België is een van de grote Europese voetballanden, zeker qua jeugdopleiding. En STVV is een interessante en dynamische club. We zijn ervan overtuigd belangrijke aspecten van het Europese voetbal te leren kennen door STVV. Dat is belangrijker dan het zakelijke aspect."

Bormans: "Ze hebben met eigen ogen gezien dat je voetbal niet kan benaderen zoals je een bedrijf benadert. We zijn er zeker van dat we een goeie zaak hebben gedaan."

De Japanners willen inzetten op de jonge spelers van STVV: "Er zijn heel veel jongeren die we een kans willen geven, zodat ze kunnen doorgroeien naar de eerste ploeg. Nationaliteit speelt geen rol, maar een Japanse speler is een mogelijkheid."