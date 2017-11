Uitspraken over ref Van Driessche kunnen Bölöni 500 euro kosten

"Ik begrijp niet waarom ik voor deze commissie moet verschijnen", sprak Laszlo Bölöni. "Ik heb na de match gezegd dat scheidsrechters moeilijk omkunnen met de druk bij grote clubs. Na de persconferentie heb ik met Van Driessche een amicaal gesprek gehad en hij gaf toe dat hij het daar als jonge scheidsrechter moeilijk mee had. Is mijn uitspraak dan zo crimineel? Breng ik daardoor zijn integriteit in gevaar?", vroeg de Roemeen zich af.

"Daarna heb ik gezegd dat Standard cadeautjes kreeg tijdens de wedstrijd. Als de scheidsrechter een contact of een buitenspel verkeerd beoordeelt, krijgt de tegenstander dan geen cadeau? Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen?"

"Dat de procureur daaruit concludeert dat de grote clubs de ref omkopen, dat is een brug te ver. Het is zo'n idiote discussie dat ik me opjaag", foeterde Bölöni, die verrast was dat hij als eerste in België opgeroepen werd door de nieuwe bondsregel.

"Ik wil als een gelijke behandeld worden. Er zijn drie andere trainers die veel ernstigere uitspraken hebben gedaan. Ik zeg gewoon wat ik denk, mag dat nog? Ik kom uit een regio die het communisme heeft gekend, dus ik kan me probleemloos aanpassen als het dat is wat jullie willen", besloot de Antwerp-coach.