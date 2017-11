Pro League: "Volgend seizoen of alle matchen met videoref of geen enkele"

De videoref is na veertien speeldagen twaalf keer tussengekomen in de Jupiler Pro League, acht keer daarvan maakte de videoref de correcte beslissing. "Maar bij die acht correcte tussenkomsten zijn er ook gevallen waarbij de hoofdscheidsrechter niet geluisterd heeft naar de videoref. Dat was het geval in Charleroi-Gent", vertelt Pierre François van de Pro League na een vergadering met scheidsrechtersbaas Verbist.

Nu is er een videoref aanwezig bij 48 duels, maar de Pro League bereidt zich voor op een definitieve invoering volgend seizoen. "We moeten alvast anticiperen. Zodra de IFAB het gebruik van de videoref definitief toestaat, moeten we beslissen of we het gaan gebruiken in onze competitie. Voor volgend seizoen is het dan duidelijk: alle wedstrijden met de videoref of geen enkele."

"De Pro League wil de videoref meer dan waarschijnlijk definitief introduceren, maar in dat geval moeten we videorefs aantrekken." De Pro League wil meer autoriteit in het busje en zou het liefst actieve scheidsrechter ook aanstellen als VAR. "Bij voorkeur de semiprofs."

Scheidsrechters zullen dan de ene dag scheidsrechter zijn, de andere VAR. "Maar dat kunnen we hen niet van de ene dag op de andere laten weten. Daar is ook scholing voor nodig. De semiprofs zullen daarom zo snel mogelijk opgeleid worden tot videoref."