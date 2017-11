Verbist over videoref: "Eindbeslissing blijft bij hoofdref op het veld"

"Er verandert niets. Ik ben niet voor de Pro League verschenen om veranderingen aan te kondigen. Ik heb hen uitgelegd dat we werken volgens een bepaald protocol en dat we ons daaraan zullen houden zolang we in een testfase zitten", zegt Johan Verbist over zijn onderhoud met de Pro League.

De Pro League zou graag meer eindverantwoordelijkheid bij de videoref leggen, maar dat is volgens Verbist niet mogelijk. "De eindbeslissing blijft altijd bij de hoofdscheidsrechter op het veld, dat schrijft de IFAB (International Football Association Board) zo voor."

"We zitten nog altijd in een testfase. Daarom heb ik de Pro League laten weten dat ik opensta voor opmerkingen. Die kunnen we op het einde van de testfase bundelen en doorsturen naar de IFAB. Zij moet dan maar beslissen wat ze met die bemerkingen doet."